Япония ввела санкции против омбудсмена Татьяны Москальковой и «Юнармии»

Япония включила в свои санкционные списки более ста российских физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба японского МИД.

В частности, под японские санкции попали уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, командующий войсками Центрального военного округа Андрей Мордвичев.

Также Япония ввела санкции в отношении военно-патриотической организации «Юнармия», ЧВК «Патриот», а также Казанского порохового завода, ЦНИИ химии и механики, ЦНИИ «Буревестник», Уральского завода гражданской авиации и Брянского автомобильного завода.

В отдельный санкционный список японские власти внесли людей, связанных с аннексированными регионами Украины. В частности, под санкции попали члены Совета Федерации от Запорожской, Херсонской и Луганской областей Дмитрий Ворона, Константин Басюк и Дарья Лантратова. Кроме того, Япония ввела санкции в отношении Сергея Дубинского и Леонида Харченко, которых суд в Нидерландах признал виновными в крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlinesв Донецкой области 17 июля 2014 года.

Помимо этого, Япония включила в санкционные списки семь компаний из Беларуси, Армении, Узбекистана, Сирии и ОАЭ, а также объявила о введении запрета на импорт российских алмазов. В министерстве экономики, торговли и промышленности Японии уточнили, что запрет вступит в силу с 1 января 2024 года.

В начале декабря страны группы G7, в которую входит Япония, объявили, что согласовали постепенный ввод запрета на импорт российских алмазов: ограничение для алмазов, добытых или переработанных в России, вступит в силу с 1 января 2024 года, а запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, начнет постепенно вступать в силу с 1 марта 2024 года. К осени страны G7 рассчитывают создать механизм проверки и сертификации необработанных алмазов.

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