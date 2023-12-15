«Я не менял номер». Макрон заявил, что готов говорить с Путиным о прекращении войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на звонок Владимира Путина, если у президента России будут «серьезные предложения» по установлению мира в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе, передают BFMTV и Le Figaro.

«Я не менял свой номер [телефона]», — сказал Макрон.

Так он прокомментировал слова президента России на прямой линии о том, что Макрон перестал с ним общаться. Французский лидер отметил, что это не он развязал войну, «нарушая договоры», и это не Франция «совершала военные преступления в Украине, что делает практически невозможным диалог».

«Если у президента Путина есть желание к диалогу и серьезные предложения по продвижению вперед, выходу из конфликта [в Украине] и построению прочного мира, то есть с уважением к международному праву и, следовательно, к интересам и суверенитету Украины, я приму звонок», — заявил президент Франции.

Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с Макроном, но отношения с Францией были прекращены по инициативе ее президента. По словам Путина, он «не уклоняется от этих контактов», но если Макрон не желает общаться, то «на нет и суда нет». «У нас были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения. Я, как вы знаете, во Франции бывал, господин Макрон приезжал в Россию. <…> Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес — пожалуйста, мы готовы», — сказал Путин.

Макрон — один из главных мировых лидеров, кто пытался вести переговоры с Владимиром Путиным перед войной в Украине и после ее начала.

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