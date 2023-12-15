Власти РФ утвердили новый план по сокращению потребления алкоголя. Они надеются, что к 2030 году россияне станут пить на 12% меньше, чем сейчас
Правительство России утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Целью концепции заявлено сокращение среднего потребления алкоголя на 12,3% — с 8,9 литра этанола на каждого жителя в 2023 году до 7,8 литра в 2030 году.
В рамках программы планируется усилить профилактические меры по выявлению алкоголизма, добиться сокращения «нецелевого потребления» лекарств и косметики, содержащих этанол, и противодействовать нелегальному производству и оборону алкогольной продукции.
Для борьбы с излишним потреблением алкоголя планируют привлечь социально ориентированные НКО, а также использовать «лучшие муниципальные, региональные и корпоративные программы» по сокращению потребления алкоголя.
Впервые подобная копцепция была утверждена в 2009 году. Тогда потребление этанола составляло 18 литров на душу населения в год.
Ежегодно в России от причин, связанных с употреблением алкоголя, умирает несколько десятков тысяч человек.