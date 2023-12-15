В Польше распустили комиссию, которая утверждала, что самолет Леха Качиньского разбился под Смоленском из-за взрывов

Министерство национальной обороны Польши объявило, что распускает подкомитет по расследованию под Смоленском, в результате которого погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что члены комиссии обязаны «урегулировать всю документацию, недвижимость и оборудование, использованные для работы подкомитета, до следующего понедельника, 18 декабря».

Минобороны Польши также объявило, что у членов комиссии «отозваны все полномочия и разрешения на деятельность, связанную с работой подкомитета». Ведомство создаст специальную группу для анализа «всех аспектов деятельности ликвидированной комиссии».

Заместитель министра обороны Цезари Томчик заявил, что решение распустить комиссию «остановит расход сотен миллионов злотых на мероприятия, которые не имеют ничего общего с объяснением причин катастрофы, но имеют много общего с политикой». «Это действительно исторический момент, когда польское государство наконец выбрало истину», — сказал замминистра.

По его словам, обязательным к исполнению документом для Польши становится заключение первой комиссии по расследованию причин катастрофы, который руководил Ежи Миллер, который в 2011 году занимал пост министра внутренних дел.

В 2011 году Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши представила отчет по расследованию катастрофы, где говорилось, что самолет опустился ниже разрешенной минимальной высоты и врезался в дерево в условиях плохой видимости. В качестве одного из факторов, который привел к крушению, комиссия называла недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома «Смоленск-Северный», а также недостаточную подготовку экипажа. В российском Межгосударственном авиационном комитете (МАК) говорили, что самолет разбился из-за ошибки пилотов, начавших посадку при плохой погоде.

В 2015 году к власти в Польше пришла партия «Право и справедливость», которую возглавляет брат Льва Качиньского — Ярослав Качиньский. Тогда же президент страны Анджей Дуда заявил, что российские и польские отчеты о причинах крушения самолета под Смоленском являются «гипотезами». Новый министр обороны Польши Антоний Мацаревич потребовал начать новое расследование. Тогда же была создана комиссия, повторно расследующая причины крушения, ее возглавил Мацаревич. В апреле 2018 года министр объявил, что комиссия приняла решение аннулировать первый отчет о причинах трагедии. Представители комиссии утверждали, что обнаружили на крыле самолета следы взрыва, а сам Мацаревич говорил, что причиной крушения мог стать теракт.

В апреле 2022 года комиссия представила отчет, в котором говорилось, что причиной катастрофы стали взрывы в левом крыле и в центре самолета, пишет «Польское радио». По словам Мацаревича, самолет потерпел крушение «из-за акта незаконного вмешательства».

На парламентских выборах в октябре 2023 года «Право и справедливость» одержала победу и получила 194 из 460 кресел. Однако оппозиционные партии объединились в коалицию, и их суммарный результат (248 кресел) оказался выше. В начале декабря Сейм Польши утвердил состав нового коалиционного правительства. Новым премьером был утвержден лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.