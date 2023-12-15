Минюст РФ объявил «иноагентом» актера Анатолия Белого
Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него актера Анатолия Белого (настоящая фамилия — Вайсман).
В список «иноагентов» также включили бывшего депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, главного редактора издания «Кавказский узел» Григория Шведова, журналиста Андрея Затирко и Дениса Соколова — координатора инициативы «Гражданский совет», которая набирает россиян для участия на войне в Украине на стороне ВСУ.
В сообщении Минюста говорится, что Белый «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также выступал против «СВО» и распространял «недостоверную информацию» о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.
«Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Проживает за пределами Российской Федерации», — утверждает Минюст.
Анатолий Белый публично выступил против полномасштабного российского вторжения в Украину, после чего уволился из Московского художественного театра, где работал почти 20 лет, и уехал с семьей в Израиль.