Минюст РФ объявил «иноагентом» актера Анатолия Белого

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него актера Анатолия Белого (настоящая фамилия — Вайсман).

В список «иноагентов» также включили бывшего депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, главного редактора издания «Кавказский узел» Григория Шведова, журналиста Андрея Затирко и Дениса Соколова — координатора инициативы «Гражданский совет», которая набирает россиян для участия на войне в Украине на стороне ВСУ.

В сообщении Минюста говорится, что Белый «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также выступал против « » и распространял «недостоверную информацию» о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

«Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Проживает за пределами Российской Федерации», — утверждает Минюст.

Анатолий Белый публично выступил против полномасштабного российского вторжения в Украину, после чего уволился из Московского художественного театра, где работал почти 20 лет, и уехал с семьей в Израиль.

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