Гайана и Венесуэла договорились «не применять силу» в территориальном споре об Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Гайаны Ирфаан Али заявили, что не будут применять силу в территориальном споре о регионе Эссекибо, сообщает CNN. С соответствующим заявлением главы стран выступили по итогам однодневного саммита, который прошел 14 декабря в .

В частности, обе страны согласились «не угрожать и не применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах», а также «воздерживаться от эскалации конфликта», пишет CNN.

Также Мадуро и Али договорились создать комиссию на уровне глав МИД для взаимодействия по вопросу Эссекибо — и снова встретиться в ближайшие три месяца.

При этом CNN отмечает, что позиции Венесуэлы и Гайаны в отношении региона Эссекибо по-прежнему сильно расходятся. Гайана считает, что территориальный конфликт должен разрешить Международный суд ООН — в то время как Венесуэла не признает его юрисдикцию в этом споре.

Спор Венесуэлы и Гайаны из-за богатого нефтью Эссекибо имеет давнюю историю. Венесуэла считает, что эта территория находилась в ее границах во время испанского колониального периода и не согласна с решением Международного арбитражного трибунала 1899 года, который отнес Эссекибо к тогдашней Британской Гвиане (Гайана, бывшая колония Великобритании, провозгласила независимость в 1966 году).

В декабре 2023 года власти Венесуэлы провели в стране референдум по поводу присоединения Эссекибо. Венесуэльские власти утверждают, что более 95% проголосовавших поддержали аннексию региона. 9 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ряд указов, подразумевающих включение Эссекибо в состав страны. В частности, одним из указов Мадуро назначил Алекcиса Родригеса Кабельо главой штата Гайана-Эссекибо.

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