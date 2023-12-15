Армия обороны Израиля заявила, что военные по ошибке убили трех заложников в секторе Газа

Израильские военные во время боя в районе Шеджайя в секторе Газа ошибочно приняли троих израильских заложников за «представляющих угрозу» и застрелили их. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ заявили, что тела погибших заложников перевезли на израильскую территорию.

Израильская армия также назвала имена двоих погибших: Йотама Хаима, который был похищен боевиками ХАМАС из кибуца Кфар-Аза 7 октября, и Самер Талалк, похищенный из кибуца Нир-Ам 7 октября. Семья третьего заложника попросила не разглашать о нем информацию.

«Армия обороны Израиля немедленно приступила к расследованию инцидента. Армия обороны Израиля подчеркивает, что это зона активных боевых действий, в которой в течение последних нескольких дней продолжались бои. Из этого события были извлечены непосредственные уроки, которые были доведены до сведения всех военнослужащих на местах», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

ХАМАС напал на Израиль 7 октября, убив около 1200 человек и захватив 240 заложников. Армия обороны Израиля в ответ на атаку начала наносить авиаудары по сектору Газа, а затем начала наземную операцию.

24 ноября Армия обороны Израиля заключила временное перемирие в войне с боевиками ХАМАС в секторе Газа. По условиям сделки боевики освободили 81 израильтянина и еще нескольких граждан других стран вне сделки. Взамен израильские власти выпустили из тюрем палестинцев — всего 210 человек. 1 декабря Армия обороны Израиля объявила о возобновлении боевых действий.

Читайте также

Два месяца войны на Ближнем Востоке — самой ожесточенной за десятилетия. Максимально кратко рассказываем, как она началась и как продолжается Террористы ХАМАС напали на Израиль. ЦАХАЛ вторгся в сектор Газа — чтобы навсегда уничтожить группировку

Читайте также

Два месяца войны на Ближнем Востоке — самой ожесточенной за десятилетия. Максимально кратко рассказываем, как она началась и как продолжается Террористы ХАМАС напали на Израиль. ЦАХАЛ вторгся в сектор Газа — чтобы навсегда уничтожить группировку