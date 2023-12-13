Восемь лошадей погибли при пожаре в конюшне на востоке Москвы

В Москве на улице Лосиноостровская произошел пожар в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибли восемь лошадей.

Причину пожара в прокуратуре не назвали.

МЧС России сообщило, что пожарные спасли пять лошадей. В ведомстве подтвердили информацию о восьми погибших лошадях.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах, причиной пожара мог стать неисправный обогреватель.

На Лосиноостровской улице находится конный центр «Волшебный лес», а также школа верховой езды «Лосинка» и конюшня «Инвакон». Произошел ли пожар в одном из этих помещений, не уточняется.