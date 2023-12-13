The Wall Street Journal: Израиль начал затапливать тоннели ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля начала закачивать морскую воду в сеть тоннелей ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом операций ЦАХАЛ.

Процесс затопления тоннелей находится «на ранней стадии», говорят собеседники издания. По их словам, затапливать тоннели будут в течение нескольких недель. Издание утверждает, что ЦАХАЛ установил семь насосов, которые могут закачивать воду из Средиземного моря.

The Wall Street Journal пишет, что против затопления тоннелей выступали родственники некоторых заложников, все еще удерживаемых ХАМАС. По их мнению, боевики могут удерживать в тоннелях их близких. Во время пресс-конференции вечером 12 декабря президента США Джо Байдена попросили прокомментировать информацию о том, что ЦАХАЛ начал затапливать тоннели в секторе Газа. «Были заявления, что ни в одном из тоннелей нет заложников, но я не знаю наверняка», — ответил Байден.

Некоторые представители администрации Байдена опасаются, что использование морской воды может поставить под угрозу запасы пресной воды в секторе Газа. Другие американские чиновники говорят, что этот метод может помочь разрушить часть сети тоннелей.

Представитель министерства обороны Израиля отказался предоставить комментарий The Wall Street Journal, указав, что действия израильских военных в тоннелях засекречены.

На прошлой неделе начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви назвал «хорошей идеей» затопление тоннелей в секторе Газа. Комментировать информацию о том, что у ЦАХАЛ есть соответствующий план, он отказался.

Financial Times писала, что уничтожение сети тоннелей ХАМАС в секторе Газа — одна из самых важных и сложных задач продолжающейся операции ЦАХАЛ. Это связано в том числе с тем, что боевики постоянно совершенствуют защиту подземных сооружений. Издание отмечало, что с 2016 года Израиль получил от США 320 миллионов долларов на разработку техники для уничтожения тоннелей, но ни один из пока разработанных методов не дает гарантированного результата.

По данным израильской армии на 3 декабря, с начала наземной операции в Газе ЦАХАЛ обнаружил более 800 шахт, ведущих к подземным тоннелям ХАМАС, около 500 из них разрушили.

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