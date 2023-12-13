Tesla отзовет более двух миллионов автомобилей из-за того, что владельцы машин неправильно пользовались функцией автопилота

Компания Tesla по требованию Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) отзовет более двух миллионов электромобилей из-за проблем, связанных с системой помощи водителю Autopilot, сообщает CNN.

Как напоминает телеканал, требованию регулятора предшествовало двухлетнее расследование серии аварий, которые происходили при включенной функции Autopilot.

В ходе расследования выяснилось, что некоторые владельцы машин злоупотребляли функцией Autopilot, а в самой системе не были предусмотрены необходимые меры, чтобы не допускать ее неправильного использования.

В связи с этим Tesla намерена выпустить обновление для своего программного обеспечения, которое будет включать введение дополнительных элементов управления и оповещения, призванных побудить водителя оставаться внимательным за рулем, говорится пресс-релизе компании.

В Tesla также уточнили, что отзыв, который коснется электромобилей в США и Канаде, не потребует посещения владельцами дилерских центров, а необходимое обновление будет установлено дистанционно.

В начале 2023 года Tesla отозвала более 300 тысяч своих автомобилей, оснащенных системой помощи водителю Full Self-Driving из-за того, что в NHTSA пришли к выводу, что эта система увеличивает риск аварий.