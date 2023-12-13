Байден заявил, что Израиль теряет поддержку мирового сообщества

Джо Байден публично признал разногласия между США и властями Израиля по поводу войны с ХАМАС. По мнению президента США, сообщает CNN, Израиль, продолжая бомбардировки сектора Газа, теряет поддержку мирового сообщества, и правительству во главе с Биньямином Нетаниягу следует изменить подход к войне с ХАМАС.

Сейчас, заявил Байден, выступая на встрече с донорами его предвыборной кампании 2024 года, Израиль пользуется в мире беспрецедентной поддержкой, однако «начинает ее терять из-за неизбирательных бомбардировок».

Президент США считает, что Нетаниягу следует изменить политику. Однако, по мнению Байдена, сделать это будет непросто из-за позиции членов его правительства — «самого консервативного в истории Израиля».

Ранее премьер-министр Израиля также впервые публично признал разногласия с Соединенными Штатами — своим главным союзником — по поводу будущего сектора Газа после завершения войны. «Да, у нас есть разногласия по поводу „дня после ХАМАС“, и я надеюсь, что нам удастся их преодолеть», — говорилось в заявлении, распространенном пресс-службой премьер-министра Израиля.

Нетаниягу подчеркнул, что не позволит Израилю повторить «ошибку Осло», имея в виду Норвежские соглашения, позволившие создать Палестинскую национальную администрацию, под контроль которой перешли сектор Газа и Западный берег реки Иордан.

С 2007 года сектор Газа находится под фактическим контролем ХАМАС, а другой палестинской территорией — Западным берегом реки Иордан — по-прежнему управляет Палестинская национальная администрация во главе с лидером ФАТХ Махмудом Аббасом. США выступают за то, чтобы после разгрома ХАМАС сектор Газа вернулся под контроль Палестинской национальной администрации.

Власти Израиля с таким планом не согласны. «Газа не будет ни Хамастаном, ни Фатхстаном», — заявил Нетаниягу.

ХАМАС напал на Израиль 7 октября, убив около 1200 человек и захватив 240 заложников. Армия обороны Израиля в ответ на атаку начала наносить авиаудары по сектору Газа, а затем вошла на палестинскую территорию, начав наземную операцию.

Подконтрольный ХАМАС Минздрав сектора Газа утверждает, что с начала израильской операции погибли более 18 тысяч палестинцев, около 50 тысяч были ранены.

Генассамблея ООН 12 декабря приняла резолюцию с призывом немедленно объявить гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа. Резолюцию поддержали три четверти стран — участниц ООН.

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