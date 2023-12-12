Во Франции задержали писателя Фредерика Бегбедера. По предварительным данным, полиция расследует дело об изнасиловании

Обновлено. Фредерика Бегбедера отпустили из полиции спустя некоторое время после задержания, сообщил BFM TV. Прокурор заявил, что писатель «оспорил факты» предъявленного ему обвинения. Предварительное расследование продолжается — «в частности, в целях совершения определенных действий, запрошенных адвокатом Бегбедера», пишет издание.

Писателя Фредерика Бегбедера задержали в городе По во Франции, сообщает радиостанция France Bleu.

По ее данным, Бегбедера вызвали на допрос в полицейский участок По около 9 утра 12 декабря. Эту информацию подтвердил прокурор Родольф Жарри. Источник France Bleu в полиции сообщил, что начато предварительное расследование дела об изнасиловании. Какие-либо другие подробности не приводятся.

Радио France Info сообщает, что жалобу на писателя подала минувшим летом молодая женщина, имя которой не называется. Она утверждает, что встретилась с Бегбедером в номере отеля, где у них дважды была «сексуальная связь»: в первый раз по обоюдному согласию, во второй — без согласия.

Как пишет Le Figaro, мировой судья уточнил, что дело не касается наркотиков, поясняя, что в 2008 году Бегбедер был арестован в Париже за употребление и хранение кокаина.

Бегбедер — французский писатель, автор романов «99 франков», «Уна & Сэлинджер», «Любовь живет три года» и множества других.

В 2009 году он стал лауреатом французской премии Ренодо за автобиографический «Французский роман».