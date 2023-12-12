Швейцарские банки начали списывать комиссии за обслуживание заблокированных счетов россиян

Некоторые крупные швейцарские банки начисляют комиссии на обслуживание замороженных активов российских клиентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источников.

Один из собеседников издания рассказал о случаях начисления комиссий на несколько лет вперед. «Идея такая, что есть счет, его надо обслуживать, не важно, что человек не может воспользоваться услугой, по факту она все равно оказывается», — рассказывает собеседник.

Два других источник издания также слышали о начислении комиссий, но не на годы вперед.

«Ведомости» попросили крупнейшие банки прокомментировать эту инофрмацию. PostFinance сообщил, что комиссий на заблокированные активы не начисляет, а остальные отказались от комментариев или проигнорировали запрос.

По состоянию на ноябрь 2023 года в Швейцарии были заблокированы активы на сумму 7,7 миллиарда франков (8,8 миллиарда долларов США).