Госдума разрешила срочникам проходить службу в ФСБ (но только не «иноагентам» и обладателям ВНЖ других стран)

Нижняя палата российского парламента 12 декабря приняла закон разрешающий, в числе прочего, проходить срочную служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности.

В законе оговаривается, что служить в ФСБ не смогут имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или «другой документ, подтверждающий право на их постоянное проживание в другой стране», судимость, в том числе снятую или погашенную, употребляющие наркотические или психотропные средства без назначения врача, а также «признанные иностранными агентами».

Поправки о службе по призыву в ФСБ были внесены в начале декабря ко второму чтению законопроекта о добровольческих формированиях.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, внесший соответствующую поправку, заявил тогда РИА Новости, что следует «учитывать опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи нашей Родины было очень почетно».

Еще один автор поправок — глава комитета Госдумы по информполитике, один из авторов поправок Александр Хинштейн, подчеркнул, что речь идет только о пограничниках.