В Санкт-Петербурге дети из Узбекистана снегом потушили Вечный огонь. Теперь их выдворят из России вместе с родителями

В Красном Селе в Санкт-Петербурге трое детей-иностранцев снегом погасили Вечный огонь. Теперь им и их семьям грозит выдворение из России, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 10 декабря. На видеозаписи, опубликованной изданием, видно, как один из подростков забрасывает Вечный огонь охапками снега, а двое других его подбадривают.

Полиция установила личности детей — ими были два брата 10 и 14 лет, а также еще один мальчик 12 лет. Дети и их родители оказались гражданами «одной из стран ближнего зарубежья», сказали в полиции. По данным Baza, эта страна — Узбекистан.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 11 декабря заявили, что семьи детей находились на территории России, не оформив все необходимые документы. В связи с этим полиция намерена обратиться в суд с ходатайством об их выдворении из страны.

Полиция в различных городах России регулярно задерживает людей, которые совершают какие-либо действия с Вечным огнем. Обычно на них составляют протоколы об административных правонарушениях, однако нередки и уголовные дела — их заводят по статьям об осквернении мест захоронений или о реабилитации нацизма.