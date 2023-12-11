Роман Костомаров впервые показал видео, как он после ампутации выходит на лед на коньках

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, которому ампутировали обе ноги ниже колена, а также кисти обеих рук, вновь встал на коньки.

Спортсмен опубликовал в инстаграме видео, показывающее, как он едет по катку.

«Как и обещал… Я ВЫШЕЛ НА ЛЕД!!! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки», — написал Костомаров.

Спортсмен также сообщил, что история его возвращения на лед после тяжелой болезни станет основой «большого кино».

«Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной [Домниной — женой Романа Костомарова и также фигуристкой, прим. „Медуза“]», — написал он, добавив, что премьера «большого кино» назначена на 8 марта.

В январе 2023 года Роман Костомаров тяжело заболел пневмонией, после чего у него начался сепсис, врачам пришлось ампутировать спортсмену обе ноги ниже колена, а также кисти обеих рук. Летом Костомаров стал выкладывать фотографии и видео с восстановительных тренировок, а осенью рассказал, что собирается вновь встать на коньки и выйти на лед. «Конечно, кататься как раньше я не буду, там [необходимы] очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился, но кататься точно буду», — говорил Костомаров в начале ноября.

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