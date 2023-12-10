Нетаниягу в беседе с Путиным раскритиковал российскую позицию в отношении войны на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел в воскресенье, 10 декабря, телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященный ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает канцелярия израильского правительства, в беседе Нетаниягу выразил недовольство в отношении Израиля, высказываемой в ООН и на других международных площадках. Кроме того, израильский премьер резко раскритиковал «опасное сотрудничество» между Россией и Ираном.

Говоря о войне с ХАМАС, Нетаниягу подчеркнул, что любая страна, подвергшаяся террористическому нападению, отреагировала бы с не меньшей силой, чем Израиль. Вместе с тем премьер поблагодарил Москву за усилия по освобождению из плена в секторе Газа израильского гражданина с российским паспортом, а также призвал оказать давление на Красный Крест с целью допуска к заложникам и доставки им лекарств.

В сообщении Кремля по итогам переговоров Путина и Нетаниягу ничего этого не упоминается. Согласно российской стороне, в центре беседы была «катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа».

«Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения. Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта», — сообщила пресс-служба президента РФ.

Как пишет «Едиот ахронот», телефонный разговор Нетаниягу и Путина длился 50 минут. Ради переговоров израильский премьер покинул воскресное заседание кабинета министров. В предыдущий раз стороны созванивались 17 октября; тогда Нетаниягу заверил президента РФ, что Израиль «не остановится, пока не уничтожит военный и правительственный потенциал ХАМАС».

Издание отмечает, что в отношениях Иерусалима с Москвой есть большая напряженность из-за «критической линии» России по отношению к Израилю на протяжении новой войны на Ближнем Востоке. Она обусловлена в том числе тем, что Москва не стала твердо осуждать нападение боевиков ХАМАС на Израиль, а также приняла у себя делегацию террористического движения. Представители ХАМАС говорили, что освободили некоторых захваченных в плен заложников с российскими паспортами «в знак уважения к Владимиру Путину».

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