Умер литературный критик и профессор ВШЭ Андрей Немзер

Литературный критик и профессор Высшей школы экономики Андрей Немзер умер в возрасте 66 лет. Об этом РБК сообщила супруга Немзера Яна.

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«Да, сегодня ночью в реанимации [скончался]. <…> У него была очень тяжелая онкология, уже неизлечимая, последней стадии», — рассказала она.

Немзер в 1980–1990 годах был заведующим отделом критики журнала «Литературное обозрение» и литературным обозревателем в «Независимой газете», газете «Сегодня». Немзер также преподавал в Российском институте театрального искусства, а с 2002 года — в Высшей школе экономики.

Среди собственных исследовательских работ Немзера — книги и статьи, в том числе «„Красное колесо“ Александра Солженицына: Опыт прочтения», «При свете Жуковского: Очерки по истории русской литературы», «Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е», «Замечательное десятилетие русской литературы», «Русская литература в 2003 году: Дневник читателя» и другие.