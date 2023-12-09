Суд во Франции вынес приговоры шести подросткам по делу об убийстве Самюэля Пати — учителя, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда
Суд в Париже вынес решение по делу шести школьников, обвиняемых в причастности к убийству учителя Самюэля Пати в 2020 году, сообщает BFMTV.
Слушания по делу подростков, которым на момент убийства Пати было от 13 до 15 лет, велись в закрытом режиме в течение двух недель.
Школьницу, с чьих обвинений началась травля учителя, суд приговорил по обвинению в клевете к 18 месяцам лишения свободы условно. Остальных подростков суд признал виновными в преступном сговоре с целью совершения насилия при отягчающих обстоятельствах. Четверым из них суд назначил по 14 месяцев лишения свободы условно.
Самое суровое наказание суд вынес школьнику, который следил за учителем и передал убийце данные о его местонахождении. Согласно Reuters, его суд приговорил к 24 месяцам: шесть месяцев домашнего ареста и 18 месяцев условно.
Самюэль Пати был обезглавлен 16 октября 2020 года в городе Конфлан-Сент-Оноре рядом с колледжем, где он преподавал историю и географию. Его убийцей оказался 18-летний чеченец Абдулахан Анзоров. Следствие считает, что Анзоров убил Пати, узнав из соцсетей, что тот показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные сатирическим журналом Charlie Hebdo.