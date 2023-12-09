Суд в Санкт-Петербурге арестовал гражданина США и России Юрия Малева. Его обвинили по статье о реабилитации нацизма из-за постов в соцсетях

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гражданина США и России Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Поводом для дела послужили две публикации Малева в «Одноклассниках». По версии следствия, 8 июня 2022 года Малев опубликовал изображение георгиевской ленты с нецензурной подписью. В пресс-службе судов ее описали так: «опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя для отождествления данного лица грубую нецензурную брань».

Второй пост, вменяемый Малеву, был опубликован 8 мая 2023 года. Следствие утверждает, что тогда обвиняемый опубликовал «фотоизображение трупа с указанием „как правильно носить георгиевскую ленточку“».

Как пишет пресс-служба судов, Малева задержали 8 декабря. В тот же день ему предъявили обвинение. Сообщается, что он частично признал вину. В то же время его адвокат просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест, подписку о невыезде или запрет определенных действий, однако суд удовлетворил требование следствия.

По данным SOTAvision, Юрий Малев — выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета. С 1991 года живет в США. Телеграм-канал Baza уточняет, что в Россию Малев приехал в конце ноября из Эстонии.