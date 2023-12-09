Совбез ООН в пятый раз не смог принять резолюцию по войне на Ближнем Востоке
Источник: Reuters
Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял резолюцию, касающуюся войны в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.
Проект резолюции подготовили Объединенные Арабские Эмираты. Он, в частности, предполагал немедленное прекращение огня.
Резолюция не была принята из-за того, что США наложили на нее вето. Великобритания воздержалась, а остальные 13 членов Совбеза голосовали за.
Представитель США назвал резолюцию «несбалансированной» и «оторванной от реальности». Он отметил, что немедленное прекращение огня лишь «посеет семена новой войны», так как ХАМАС в реальности не ищет мира.
Это была пятая попытка Совбеза принять резолюцию по поводу войны на Ближнем Востоке, начавшейся 7 октября.