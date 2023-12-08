Международная федерация журналистов: с начала года в мире были убиты как минимум 94 работника СМИ

С начала 2023 года в мире были убиты не менее 94 журналистов и работников СМИ, сообщает Международная федерация журналистов (МФЖ). По данным организации, это самый высокий показатель с 1990 года, когда МФЖ начала вести соответствующие списки.

В 2023 году число жертв увеличилось на 67% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В первую очередь это связано с войной на Ближнем Востоке, которую в МФЖ назвали «самым смертоносным конфликтом» для журналистов. По данным организации, за два месяца войны Израиля с ХАМАС погибли 68 работников СМИ. В то же время в Украине, по данным организации, за минувший год погибли три журналиста (в списке организации не упоминается сотрудник «Россия 24» Борис Максудов, погибший в конце ноября).

Комментируя итоги 2023 года, в организации потребовали от международного сообщества немедленных действий, направленных на прекращение кровопролития, в том числе в секторе Газа. Помимо этого, федерация подчеркнула необходимость создания «нового международного стандарта», направленного на защиту работников СМИ по всему миру.

Также в МФЖ сообщили, что на конец 2023 года 393 журналиста находятся в заключении в разных странах. Первое место по этому показателю занимает Китай вместе с Гонконгом — там в заключении находятся 80 журналистов. Дальше идут Мьянма (54), Турция (41), Россия с аннексированным Крымом (40), Беларусь (35), Египет (23), Вьетнам (18), Саудовская Аравия. (11), Индия (10) и Сирия (9).

Агентство Reuters и правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International накануне выпустили расследования, посвященные гибели оператора Reuters Иссама Абдаллы и ранению шести репортеров из других международных СМИ на юге Ливана 13 октября. По данным журналистов и правозащитников, причиной случившегося стал удар со стороны Армии обороны Израиля.

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