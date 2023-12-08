«Азбука вкуса» ограничила наценку на куриные яйца. За два месяца они подорожали на десятки процентов

Торговые сети «Азбука вкуса», «Глобус» и «Верный» ограничили наценку на куриные яйца. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

В ведомстве сообщили, что предложили ретейлерам рассмотреть возможность ограничения наценки «в качестве временной меры» на уровне 5%.

Сети «Верный» и «Глобус» ввели наценки на уровне, предложенном ФАС, а «Азбука вкуса» ограничила наценку на уровне 10% — и только для яиц «Окское» категории С2, уточнили в ведомстве.

Сейчас ФАС проводит анализ обоснованности цен на яйца у десяти федеральных торговых сетей.

Цены на яйца в России начали резко расти в последние два месяца. В октябре, по данным Росстата, цены на них увеличились на 13,1%, в ноябре — на 15,1%. С начала года яйца подорожали на 36,5%, в то время как продовольственные продукты в целом выросли в цене на 7,1%.

Эксперты, в основном, связывают рост цен на яйца с падением курса рубля: из-за этого дорожают зарубежные медикаменты, кормовые добавки, оборудование на птицефабриках.