Посол Палестины в России сообщил о подготовке визита Махмуда Аббаса в Москву

В Москву в ближайшее время собирается приехать президент Палестины Махмуд Аббас, сообщил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль в эфире «России-24».

По словам Нофаля, которые приводит «Интерфакс», в настоящий момент идет подготовка этого визита. «С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты», — добавил Нофаль, не став уточнять подробности.

Аббас занимает пост президента Палестины и возглавляет движение ФАТХ, контролирующее Западный берег реки Иордан. Под контролем ХАМАС, напавшего на Израиль 7 октября, находится сектор Газа.

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы. Боевики вступили в бой с израильскими военными и захватили в плен десятки заложников. Армия обороны Израиля, в свою очередь, приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа.

По данным на утро 10 октября, у властей Израиля были данные о 900 погибших и 2400 раненых, палестинская сторона сообщала о 700 погибших в секторе Газа и 3,8 тысячи раненых.

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