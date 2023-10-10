Playboy отказался от сотрудничества с бывшей порноактрисой Мией Халифой. Она поддержала палестинцев в войне с Израилем

Журнал Playboy объявил о прекращении сотрудничества с ливано-американской моделью и бывшей порноактрисой Мией Халифой (настоящее имя Сара Джо Чамун) после ее публикаций в соцсетях, в которых она поддержала нападение ХАМАС на Израиль, сообщает The Messenger.

«Мы поощряем свободу выражения мнений и конструктивные политические дебаты, но придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Мы ожидаем, что Миа поймет, что ее слова и действия имеют последствия», — говорится в заявлении журнала.

Страница, посвященная Халифе, удалена с сайта Playboy.

В одном из первых твитов, опубликованных в день атаки ХАМАС на Израиль, Миа Халифа написала: «Если вы можете смотреть на ситуацию в Палестине и не быть на стороне палестинцев, то вы на неверной стороне апартеида, и история покажет это со временем». В следующем твите она попросила кого-нибудь «сказать борцам за свободу в Палестине, чтобы они перевернули свои телефоны и снимали видео горизонтально».

Израиль Халифа охарактеризовала как «сионистский режим апартеида», а 8 октября написала, что хотя поддержка палестинцев и лишила ее возможностей в бизнесе, она больше злится на себя «за то, что не проверила, вела ли дела с сионистами».

10 октября Халифа, поясняя свой твит, в котором она назвала палестинцев «борцами за свободу», написала, что «это заявление никоим образом не способствует распространению насилия». «Я специально сказала „борцы за свободу“, потому что именно это делают палестинские граждане… Борются за свободу каждый день», — написала она.

Миа Халифа ранее неоднократно выступала в поддержку палестинцев в их конфликте с Израилем и критиковала правительство США за помощь Израилю.

В твиттере у Халифы 5,6 миллиона подписчиков, в инстаграме, где она также публикует контент в поддержку палестинцев, — 27,5 миллиона.

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