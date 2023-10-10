Комиссия ООН заявила о «явных доказательствах» военных преступлений в Израиле и секторе Газа

Комиссии ООН начала сбор информации о военных преступлениях, совершенных с 7 октября на территории Израиля и сектора Газа, говорится в пресс-релизе комиссии.

В ООН заявили, что уже есть «явные доказательства» того, что во время последнего «всплеска насилия в Израиле и Газе» были совершены военные преступления.

«Все те, кто нарушил международное право и сделал мишенью гражданское население, должны быть привлечены к ответственности за свои преступления», — заявили в комиссии.

В пресс-релизе осуждается убийство мирных жителей боевиками ХАМАС, а также захват заложников и использование мирных жителей в качестве живого щита. Также комиссия осудила израильские обстрелы сектора Газа и введение блокады этой территории, предполагающей прекращение подачи воды и электричества, поставок продовольствия и топлива.

В комиссии подчеркнули, что намерены продолжить собирать информацию, чтобы выявить всех причастных к военным преступлениям.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Они нанесли ракетные удары и прорвались в приграничные районы на юге Израиля, убивая людей и захватывая заложников. Армия обороны Израиля в ответ начала наносить массированные удары по сектору Газа, находящемуся под контролем ХАМАС.

По состоянию на 18:20 погибли более 900 жителей Израиля, 2,4 тысячи человек получили ранения. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в Газе днем 10 октября объявило, что с 7 октября погибли 830 человек, больше четырех тысяч жителей получили ранения.

Как можно помочь

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Как можно помочь

В Израиле и секторе Газа от войны пострадали уже тысячи мирных жителей. Вот как им можно помочь из России или из-за границы Список инициатив помощи гражданскому населению от издания «Бумага»