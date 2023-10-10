Финские власти считают, что причиной повреждения газопровода и подводного кабеля между Финляндией и Эстонией могло стать «внешнее воздействие»

Финские власти считают, что газопровод Balticconnector и подводный кабель связи, пролегающие между Финляндией и Эстонией по дну Балтийского моря, могли быть повреждены в результате «внешного воздействия», сообщает Yle.

Работа газопровода была приостановлена рано утром 8 октября из-за резкого падения давления в системе, вызванного утечкой. Позднее стало известно, что тогда же был поврежден телекоммуникационный кабель. При этом место утечки в газопроводе было обнаружено в территориальных водах Финляндии, а место повреждения кабеля, вероятно, находится в территориальных водах Эстонии, пишет ERR.

10 октября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение газопровода и кабеля могли быть вызваны «внешним воздействием»: «Причина повреждений пока неизвестна, расследование продолжается», — заявил президент.

Также Ниинистё сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, в случае необходимости альянс готов помочь с расследованием.

По данным финского оператора газопровода Gasgrid, на ремонт газопровода может потребоваться несколько месяцев.

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