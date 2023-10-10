Армия обороны Израиля заявила об обстреле со стороны Сирии и ответном огне израильской армии

Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала запуски ракет с территории Сирии по Израилю, сообщает газета «Гаарец» со ссылкой на ЦАХАЛ.

По данным военных, несколько снарядов пересекли границу и, вероятно, упали на открытой местности.

В ответ израильское военные нанесли артиллерийский и минометный удар по сирийской территории.

Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. На следующее утро ливанская группировка «Хизбалла» нанесла удар по позициям израильских военных «из солидарности» с ХАМАС. В ответ Армия обороны Израиля нанесла артиллерийские удары по объектам группировки на территории Ливана.

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