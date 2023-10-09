«Тинькофф» спросил клиентов, согласны ли они передать биометрические данные государству. Банк сделал это в сторис, а в мобильном приложении не предусмотрел возможность отказаться

«Тинькофф» с конца сентября начал запрашивать у клиентов согласие на обработку их фотографий для перевода в формат биометрических данных, которые банк должен передать в Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает «Коммерсант».

Банк уведомил клиентов о происходящем с помощью сторис в верхней части своего мобильного приложения.

«Суть обращения такова: банк просит клиентов дать согласие на обработку биометрических персональных данных и ее результат, включая векторы ЕБС. Цель — совершение банком действий, „направленных на обеспечение безопасности“ операций, выдачи кредита, а также аутентификации при дистанционном обслуживании», — пишет «Коммерсант».

Газета уточнила, что в том же сообщении банк уведомил клиентов, что их данные будут размещены в ЕБС.

Издание пишет, что вскоре под сторис появилось больше трех с половиной тысяч комментариев. Среди прочего пользователи спрашивали, как оформить отказ от обработки данных, поскольку в мобильном приложении банк предусмотрел только кнопку «разрешить». Как выяснил «Коммерсант», отозвать согласие на обработку биометрических данных можно, направив отказ через «Почту России» либо через личное обращение в банк, в том числе дистанционно.

Единая биометрическая система была запущена в июле 2018 года по инициативе Центробанка и министерства цифрового развития. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке работы ЕБС. Согласно ему, все организации, собирающие биометрические данные, должны передать их в государственную систему, уведомив об этом своих клиентов минимум за 30 суток. Сбербанк начал рассылать подобные уведомления с 22 июня, отмечает «Агентство».