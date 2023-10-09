ХАМАС нанес ракетный удар по мечети Ахмата Кадырова в Иерусалиме
Мечеть имени Ахмата Кадырова в израильском Абу-Гоше, пригороде Иерусалима, получила повреждения в результате ракетного удара со стороны группировки ХАМАС. Об этом сообщило министерство иностранных дел Израиля, пишет РИА Новости.
МИД опубликовал фотографию, на которой виден дым, поднимающейся над мечетью.
Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) сообщили, что нанесли ракетный удар по Иерусалиму в ответ на обстрел жилых домов в секторе Газа.
В результате ракетного удара пострадали девять человек, сообщил 12-й канал. По данным Times of Israel, при ударе ранены жители города Бейтар-Илит под Иерусалимом.
Глава Чечни Рамзан Кадыров на момент публикации не комментировал случившееся.
Рамзан Кадыров открыл мечеть имени своего отца, первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова, в арабской деревне Абу-Гош в Израиле в марте 2014 года. На строительство мечети потратили десять миллионов долларов, из них шесть миллионов поступили от правительства Чечни.