ХАМАС нанес ракетный удар по мечети Ахмата Кадырова в Иерусалиме

Мечеть имени Ахмата Кадырова в израильском Абу-Гоше, пригороде Иерусалима, получила повреждения в результате ракетного удара со стороны группировки ХАМАС. Об этом сообщило министерство иностранных дел Израиля, пишет РИА Новости.

МИД опубликовал фотографию, на которой виден дым, поднимающейся над мечетью.

Недавно ракета упала рядом с мечетью в Израиле. Террористы ХАМАС выбирают в качестве мишени и пытаются убить как можно больше невинных людей. Они должны понести ответственность за свои военные преступления

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) сообщили, что нанесли ракетный удар по Иерусалиму в ответ на обстрел жилых домов в секторе Газа.

В результате ракетного удара пострадали девять человек, сообщил 12-й канал. По данным Times of Israel, при ударе ранены жители города Бейтар-Илит под Иерусалимом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на момент публикации не комментировал случившееся.

Рамзан Кадыров открыл мечеть имени своего отца, первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова, в арабской деревне Абу-Гош в Израиле в марте 2014 года. На строительство мечети потратили десять миллионов долларов, из них шесть миллионов поступили от правительства Чечни.