Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за «угрозы нападения» на самолет из Тегерана

Аэропорт Гамбурга приостановил прием и отправку самолетов из-за «угрозы нападения». Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на заявление пресс-службу аэропорта.

На сайте аэропорта говорится, что «в связи с мерами федеральной полиции» вылет и посадка «временно невозможны».

Представитель полиции рассказал dpa, что утром поступило электронное письмо с угрозой нападения на самолет Тегеран-Гамбург. Этот рейс приземлился в Гамбурге в 12:20 (13:20 по московскому времени), сейчас самолет находится отдельно от других лайнеров.

Все 198 пассажиров и 16 членов экипажа уже покинули самолет, они будут проходить досмотр в отдельной зоне. Их багаж, а также сам самолет также будут проверены.

Агентство Reuters со ссылкой на полицию утверждает, что самолет уже обыскали. О результатах проверки не сообщается.