Журналисты сообщили, что в Египте полицейский открыл огонь по израильским туристам. Израиль пока это не подтверждает
Источник: Аль-Арабия
В Александрии полицейский открыл огонь по израильской туристической группе, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник в египетской службе безопасности.
По данным источника, в результате стрельбы был убит один египтянин, еще один человек получил ранения. The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ утверждает, что погиб как минимум один израильтянин.
«Аль-Джазира» и RT Arabic подтверждают, что стрельбу открыл полицейский. По данным «Аль-Джазиры», погибли два гражданина Израиля и один египтянин. RT сообщает о двух погибших израильских туристах.
Официальной информации о произошедшем пока нет. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что проверяет информацию СМИ.