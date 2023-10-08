В Афганистане произошло землетрясение. Погибли больше двух тысяч человек

На западе Афганистана 7 октября произошло землетрясение магнитудой 6,3, за которым последовали несколько сильных афтершоков. В результате произошедшего погибли больше двух тысяч человек, сообщает Reuters со ссылкой на министерство стихийных бедствий Афганистана.

Представитель ведомства сообщил агентству, что из-за землетрясения погибли 2053 человека, еще 9240 человек пострадали. Также он уточнил, что больше 1300 домов были повреждены или разрушены.

Ранее агентство Associated Press писало, что в результате землетрясения были разрушены около шести деревень, а под обломками оказались сотни жителей.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 35 километрах к северо-западу от города Герат.