Режиссер дубляжа Вячеслав Максаков умер в возрасте 76 лет, сообщает РБК со ссылкой на Союз кинематографистов России. Там уточнили, что Максаков умер 5 октября.

Вячеслав Максаков работал в качестве режиссера дубляжа над более чем 120 фильмами, среди которых «Профессионал», «Запах женщины», «Карты, деньги, два ствола», «Пианист», «Кокаин», «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Кроме того, Максаков снимался в фильмах «Огоньки» и «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник» (эпизодическая роль). В качестве режиссера выпустил четыре фильма.