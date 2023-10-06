Российские «власти» Запорожской области пригрозили отказом в медицинской помощи жителям без паспортов РФ

Российские «власти» аннексированной территории Запорожской области планируют с начала 2024 года отказывать в оказании медицинской помощи жителям, у которых нет российских паспортов. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Евгений Балицкий в эфире «России-24».

Балицкий утверждает, что некоторые жители подконтрольной России части региона «затягивают» с получением российского гражданства.

«Пока до Нового года мы не торопим. После Нового года будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации. <…> Если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет», — сказал он (цитата по ТАСС).

ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк пишет, что около 83% жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской области обратились за получением российского паспорта.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что жителям оккупированных территорий необходимо «сохранить свои жизни», поэтому они могут брать российские паспорта. «Мы потом будем разбираться, при каких обстоятельствах, для чего. Поверьте, не будет такого радикализма, как кто-то начинает их пугать, что сейчас придут какие-то „фашисты“ и будут с вами разбираться», — заявил он.