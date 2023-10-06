«Почта России» попросила разрешить ей ликвидировать убыточные отделения, чтобы закрыть «дыру» в бюджете

Руководство «Почты России» решило провести независимый аудит расходов компании на фоне финансовых проблем, сообщает РБК. В «Почте России» считают, что по итогам 2023 года чистый убыток компании может составить от 27 до 38 миллиардов рублей.

Чтобы этого не допустить, «Почта России» предложила ряд мер по улучшению финансово-экономического состояния компании. В частности, «Почта России» попросила разрешить ей закрывать убыточные отделения, а также снизить нормативы по частоте доставки корреспонденции.

Кроме того, «Почта России» попросила о поддержке со стороны государства, в том числе о докапитализации компании примерно на 117 миллиардов рублей, рефинансировании долга (на конец 2022-го он составил 153,5 миллиарда рублей) за счет средств из ФНБ под 3,5%, а также о введении инфраструктурного платежа с крупнейших электронных торговых площадок.

В самой «Почте России» считают, что при указанной поддержке компания может получить чистую прибыль в размере шести миллиардов рублей в 2024 году. Без нее «Почта России» останется убыточной до конца 2025 года.

В сентябре о финансовых проблемах «Почты России» говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Среди прочего она призвала правительство принять меры, «не откладывая в долгий ящик», чтобы «финансовая дыра [„Почты России“] не превратилась в огромную яму, куда все провалится».