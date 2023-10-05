В сентябре Путин заявил, что Украина потеряла 18 тысяч бронемашин. В октябре он сократил их количество в девять раз

Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Украина за время летнего контрнаступления потеряла 1900 бронемашин различных модификаций. Как обратило внимание «Агентство», это примерно в девять раз меньше оценки потерь ВСУ в бронетехнике, которую президент России приводил в сентябре.

«Только с начала контрнаступления, последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек — это санитарные безвозвратные потери. 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса. Убедительно, не убедительно?» — заявил Путин на «Валдае».

12 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме президент говорил, что с начала летнего контрнаступления Украина потеряла 18 тысяч бронемашин разного класса. При этом, как отмечала «Медуза», даже тогда «уничтоженной» бронетехники получилось больше, чем насчитало Минобороны РФ за все время полномасштабной войны. 11 сентября ведомство в своей ежедневной сводке сообщило, что с начала российские военные якобы уничтожили 11 779 танков и других бронемашин. 5 октября министерство оценило такие потери в 12 334 бронемашин.

«Агентство» со ссылкой на пишет, что в распоряжении ВСУ с начала войны было 14,1 тысячи бронемашин. Это на 3,9 тысячи меньше чем, по версии Путина в сентябре, было уничтожено с начала контрнаступления.

Разбор «Медузы» о потерях Украины и России в технике во время войны

И в Украине, и в России утверждают, что ведут «войну на истощение». Но кто в ней выигрывает? Какие-то выводы можно сделать по видео с уничтоженной техникой. Кажется, обе армии теряют ее одинаковыми темпами

Разбор «Медузы» о потерях Украины и России в технике во время войны

И в Украине, и в России утверждают, что ведут «войну на истощение». Но кто в ней выигрывает? Какие-то выводы можно сделать по видео с уничтоженной техникой. Кажется, обе армии теряют ее одинаковыми темпами