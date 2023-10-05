В сентябре Путин заявил, что Украина потеряла 18 тысяч бронемашин. В октябре он сократил их количество в девять раз
Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Украина за время летнего контрнаступления потеряла 1900 бронемашин различных модификаций. Как обратило внимание «Агентство», это примерно в девять раз меньше оценки потерь ВСУ в бронетехнике, которую президент России приводил в сентябре.
«Только с начала контрнаступления, последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек — это санитарные безвозвратные потери. 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса. Убедительно, не убедительно?» — заявил Путин на «Валдае».
12 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме президент говорил, что с начала летнего контрнаступления Украина потеряла 18 тысяч бронемашин разного класса. При этом, как отмечала «Медуза», даже тогда «уничтоженной» бронетехники получилось больше, чем насчитало Минобороны РФ за все время полномасштабной войны. 11 сентября ведомство в своей ежедневной сводке сообщило, что с начала «специальной военной операции» российские военные якобы уничтожили 11 779 танков и других бронемашин. 5 октября министерство оценило такие потери в 12 334 бронемашин.
«Агентство» со ссылкой на данные аналитиков пишет, что в распоряжении ВСУ с начала войны было 14,1 тысячи бронемашин. Это на 3,9 тысячи меньше чем, по версии Путина в сентябре, было уничтожено с начала контрнаступления.