Российские миротворцы свернули наблюдательные посты в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы, размещенный в Нагорном Карабахе, «свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«Российский миротворческий контингент, — сообщили в Минобороны РФ, — не выявил нарушений режима прекращения огня в зоне своей ответственности».

Президент РФ Владимир Путин, выступая 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай», как сообщал «Интерфакс», заявил, что Азербайджан предложил России на двусторонней основе договариваться о статусе российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Власти Армении, по словам Путина, с этим предложением согласились.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года.

19-20 сентября Азербайджан провел «антитеррористические мероприятий локального характера» с целью «восстановления конституционного строя», взяв территорию Нагорного Карабаха под свой контроль. Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогдп заявил о «провале» российских миротворцев.

28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики. За две недели из Нагорного Карабаха уехали около 100 тысяч армян.

5 октября на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде Пашинян подписал декларацию о признании территории Азербайджана в 86,6 тысяч квадратных километров, включая Нагорный Карабах

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