МВД Украины заявило о 26 тысячах пропавших без вести, в том числе 15 тысячах военных

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украине без вести пропали 23 тысячи человек — 15 тысяч военных и 11 тысяч гражданских. Такие данные, пишет УНИАН, привел заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в эфире телемарафона.

По его словам, информацию о каждом пропавшем без вести ставят на учет, ведут реестр. «Мы сотрудничаем с Национальной полицией Украины, с Главным управлением разведки, которые занимаются координацией поиска», — сказал он.

В мае 2023 года украинский уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что в реестр автоматически внесены данные о 23,7 тысячи человек, как гражданских, так и военных об исчезновении которых заявили родственники. Котенко тогда подчеркнул, что речь идет об общем количестве записей, в том числе и о людях, чье местонахождение уже установлено, в этом случае появляется пометка «найден». На тот момент, по словам Котенко, в реестре было около 7 тысяч записей о пропавших военнослужащих. «Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленные», — говорил он.

«Верстка» в начале октября обратила внимание на то, что Россия и Украина за последние несколько месяцев стали значительно реже проводить обмены пленными. С марта по сентябрь 2023 года, по подсчетам «Верстки», Россия и Украина совершили всего девять обменов военнопленными, тогда как в первый год полномасштабного вторжения их было 40. Всего с начала вторжения в результате обменов Украина вернула около 2,5 тысяч своих граждан, а Россия — около 1,5 тысяч.