Команда Навального нашла у сына депутата Госдумы Алексея Чепы особняк в Марбелье

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о недвижимости в Европе, которой владеет семья депутата Госдумы Алексея Чепы — российского политика, который поддерживает российское вторжение в Украину и находится под санкциями стран Запада.

По данным авторов расследования, семье депутата принадлежит особняк в испанском городе Марбелья на берегу Средиземного моря. В 2019 году владельцем дома стал сын депутата Даниил Чепа, которому тогда было 22 года.

Дом расположен на участке площадью 10 725 квадратных метров, площадь особняка — 1122 квадратных метра. Рядом расположены 180-метровый гостевой дом и другие постройки. Общая стоимость недвижимости, по оценке команды Навального, составляет 15 миллионов евро.

Авторы расследования утверждают, что семья Алексея Чепы прямо сейчас живет в этом доме. Когда представители ФБК снимали видео возле ворот особняка, сотрудник попросил их прекратить съемку и сказал, что в доме живет «русская хозяйка».

Семья депутата прячется от войны в Испании Алексей Навальный

Команда Навального также нашла у сына российского депутата недвижимость в Болгарии. В 2019 году он стал владельцем 19-этажного офисного здания в Софии общей площадью 19 тысяч квадратных метров. Здание принадлежит болгарской компании, которой через сеть офшоров владеет Даниил Чепа. Как утверждают авторы расследования, в документах болгарской компании Даниила Чепы сказано, что он гражданин Великобритании.

В декабре 2018 года «Медуза» выпустила расследование об Алексее Чепе. В нем говорилось, что Чепа, став депутатом Госдумы, оставался совладельцем ресторана Novikov в Лондоне, а затем переписал свою долю на сына Даниила, которому было 20 лет. В расследовании также упоминалась квартира в Лондоне стоимостью один миллион фунтов, которой владеет дочь депутата Анастасия. Сам Алексей Чепа до 2013 года был совладельцем квартиры в Лондоне.

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