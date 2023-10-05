Глава Курской области сообщил об атаке беспилотников и обстреле региона кассетными боеприпасами. По данным Shot, более 60 населенных пунктов остались без электричества

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью 5 октября украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, под атаку попали объекты в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

«Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — говорится в посте.

Какие именно объекты инфраструктуры атаковали дроны, глава региона не уточнил.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник пишет, что один из беспилотников ВСУ сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию города Суджа. Без электричества остались 14 населенных пунктов, никто не пострадал. Еще один дрон сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию поселка Глушково. Там без электричества остались 53 населенных пункта, утверждает телеграм-канал.

Старовойт также сообщил, что приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. В результате женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести, ее госпитализировали. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. По словам губернатора, также найдены неразорвавшиеся боеприпасы.