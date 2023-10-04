Шведская королевская академия наук утром 4 октября, за несколько часов до объявления нобелевских лауреатов по химии, разослала письмо, в котором назвала имена обладателей премии.

В письме, которое цитируют крупнейшие шведские СМИ, включая Aftonbladet и Dagens Nyheter, говорится, что награда присуждена «за открытие и синтез квантовых точек» ученым из США Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также советскому, российскому и американскому ученому Алексею Екимову.

Предполагается, что письма были разосланы по какой-то ошибке, пишет Reuters.

Представители Шведской королевской академии наук заявили телеканалу SVT, что решение о том, кто получит Нобелевскую премию по химии в 2023 году «еще не принято», а имена лауреатов будут объявлены, как и было запланировано, в 11:45 по местному времени (12:45 мск).

Алексей Екимов занимается исследованиями в области физики твердого тела и оптики. Известен как первооткрыватель полупроводниковых нанокристаллов, известных как квантовые точки. С 1999 года Екимов живет и работает в США в компании Nanocrystals Technology Inc.