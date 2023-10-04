Daily Mail: британская разведка узнала о крушении в Желтом море китайской подлодки, на борту которой были 55 человек. Китай потерю субмарины отрицает

В Желтом море потерпела крушение китайская атомная подводная лодка, сообщает Daily Mail со ссылкой на секретный отчет британской разведки.

Согласно документу, утром 21 августа подводная лодка проекта 093 «Шань» врезалась в заграждение, установленное китайским флотом для борьбы с подлодками США и их союзников, пишет Daily Mail.

В результате произошедшего у китайской подлодки сломалась система подачи воздуха, что привело к гибели всего экипажа — 55 человек.

Daily Mail уточняет, что независимых подтверждений случившегося пока нет. В свою очередь Китай отрицает потерю подводной лодки. В Минобороны Великобритании отказались комментировать информацию издания. В то же время The Times предполагает, что в британском военном ведомстве, по всей видимости, будет проведено расследование из-за утечки информации.

Собеседники Daily Mail в ВМС Великобритании допустили, что китайский флот действительно потерял подлодку в Желтом море. «Вполне вероятно, что это произошло. Я сомневаюсь, что китайцы обратились бы за международной помощью по понятным причинам», — заявил собеседник издания.