Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех континентах

Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые в истории пройдет на трех континентах — в Европе, Африке и Южной Америке, сообщается на сайте ФИФА.

Совет ФИФА удовлетворил совместную заявку Испании, Португалии и Марокко как единственных кандидатов на проведение турнира. При этом три матча проведут в Уругвае, Аргентине и Парагвае — в честь 100-летия со дня первого чемпионата мира, прошедшего в 1930 году в Уругвае.

Как отмечает The Athletic, в трех странах Южной Америки проведут первые три матча турнира. Стартовый матч пройдет на стадионе Estádio Centenário в Монтевидео.

Национальные футбольные команды всех шести стран, принимающих турнир, будут автоматически допущены до ЧМ-2030.

«В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. Совет ФИФА, представляющий весь футбольный мир, единогласно решил отметить столетие Кубка мира ФИФА, первый розыгрыш которого состоялся в Уругвае в 1930 году, наиболее подходящим образом», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Португалия и Марокко впервые примут чемпионат мира по футболу. Как указывает The Athletic, в октябре 2022 года к совместной заявке стран также планировала присоединиться Украина, но ее участие оставалось под вопросом из-за российского вторжения.

Чемпионат мира 2030 года станет первым в истории, когда турнир будет проходить сразу в шести странах. В 2026 году мировое первенство по футболу пройдет в Канаде, Мексике и США, что станет первым розыгрышем, который принимают больше двух стран.