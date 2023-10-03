В торговом комплексе в Бангкоке 14-летний подросток открыл стрельбу. Три человека погибли, четверо ранены

В Бангкоке в торговом комплексе Siam Paragon 3 октября в результате стрельбы погибли три человека, четверо ранены, сообщает Reuters. Стрелявший — 14-летний подросток — задержан, объявила полиция. Мотивы его поступка выясняются.

Siam Paragon — один из крупнейших торговых центров в Юго-Восточной Азии. Стрельба, как видно на кадрах, снятых очевидцами, вызвала панику среди посетителей, которые пытались укрыться как в помещениях торгового центра, так и выбежать на улицу.