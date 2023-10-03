В Оксфордшире молния ударила в завод по переработке отходов, после чего произошел мощный взрыв, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на компанию Severn Trent Green Power.

Согласно компании, в районе 19:20 по местному времени (21:20 по Москве) молния ударила в один из резервуаров с биогазом, в результате чего газ воспламенился.

«К счастью, никто не пострадал, мы работаем с экстренными службами, чтобы обеспечить безопасность объекта и как можно скорее оценить ущерб», — говорится в заявлении компании.