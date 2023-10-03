Нобелевскую премию по физике присудили «за создание аттосекундных лазеров»

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Награду присудили Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анн ЛʼЮилье «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе».

Приставка «атто-» соответствует 10⁻¹⁸ степени единицы измерения, аттосекунда — это исключительно короткий промежуток времени, за который даже свет проходит микроскопические расстояния. Лазерные вспышки такой длительности позволяют изучать поведение вещества в таких деталях, которые до сих пор были недоступны.

В 2022 году Нобелевскую премию по физике вручили Алену Аспе, Джону Ф. Клаузеру и Антону Цайлингеру «за исследования передачи квантовой информации».

4 октября в Стокгольме объявят имена нобелевских лауреатов по химии, 5 октября — по литературе, а 6 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 9 октября.

Первым на Нобелевской неделе объявляют имена лауреатов премии в области медицины и физиологии В 2023 году премию присудили Каталин Карико и Дрю Вайсману за «технологии синтеза мРНК, позволившей сделать вакцины от COVID-19».

Нобель-2023

Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали за РНК-вакцины. Но среди лауреатов нет ученых из Pfizer и Moderna Как так? И что тогда открыли Карико и Вайсман?

Нобель-2023

Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали за РНК-вакцины. Но среди лауреатов нет ученых из Pfizer и Moderna Как так? И что тогда открыли Карико и Вайсман?