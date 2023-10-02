Нобелевскую премию по медицине присудили создателям технологии синтеза мРНК, позволившей сделать вакцины от COVID-19

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Награду в 2023 году присудили Каталин Карико и Дрю Вайсман за «открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные -вакцины против COVID-19».

Премия в области медицины и физиологии традиционно открывает Нобелевскую неделю. 3 октября будут объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике, 4 октября — по химии, 5 октября — по литературе, а 6 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 9 октября.

Нобелевская премия по физиологии или медицине в 2022 году вручили Сванте Паабо, занимающемуся палеогенетикой.

Подробно о лауреате Нобелевской премии по медицине 2022 года

Нобелевскую премию по медицине получил исследователь неандертальцев и первооткрыватель нового вида людей Объясняем, чем важны для медицины уникальные открытия Сванте Паабо

Подробно о лауреате Нобелевской премии по медицине 2022 года

Нобелевскую премию по медицине получил исследователь неандертальцев и первооткрыватель нового вида людей Объясняем, чем важны для медицины уникальные открытия Сванте Паабо