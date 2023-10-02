Мэрия Москвы опубликовала адреса, где нельзя отключать электричество. Центр «Досье» нашел в списке жилые дома предполагаемых сотрудников спецслужб

Центр «Досье» обнаружил, что власти Москвы, Петербурга и других городов России опубликовали в открытом доступе адреса объектов спецслужб, за что возможна уголовная ответственность за разглашение государственной тайны.

Автор расследования Денис Коротков нашел адреса режимных объектов на сайте мэрии Москвы в 434-страничном документе, в котором перечислены особые потребители электроэнергии — то есть те, кого нельзя отключать от энергоснабжения (сейчас список недоступен). Документ подписали глава департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов, директор «Мосэнергосбыта» Андрей Ковалев, а утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как утверждается в расследовании, в документе опубликовали адреса всех воинских частей, учреждений и организаций министерства обороны РФ, дислоцированных в Москве, в том числе ГРУ — российской военной разведки. В списке значатся объекты в Серебряном Бору, в том числе дачи, связанные со Службой внешней разведки (СВР), Минобороны и МВД.

В списке много объектов Федеральной службы охраны ( ). Многие адреса известны (например, все башни московского Кремля или Васильевский спуск), а некоторые ранее уже упоминались в открытом доступе. В то же время Центр «Досье» нашел несколько ранее неизвестных объектов. Так, объект ФСО находится в доме 6 в Столешниковом переулке — в одном здании с рестораном «Жан-Жак».

В списке также много жилых домов (в основном типовых многоэтажек), относящихся к Службе внешней разведки, Федеральной службе охране и ГРУ. В одном случае мэрия Москвы упомянула номера двух квартир, связанных с СВР: предполагается, что там живут сотрудники ведомства или же квартиры используют для тайных операций.

Автор расследования указывает, что такие объекты можно найти в списках особых потребителей электроэнергии во многих регионах России. В списке, подготовленном администрацией Петербурга, указан адрес конспиративной базы службы наружного наблюдения ФСИН, а в списке властей Ленинградской области — склад боеприпасов.