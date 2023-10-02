Финские журналисты выяснили, что автомобили премиум-класса попадают на российский рынок через Финляндию. Машины удалось отследить с помощью маячков

Транспортные компании поставляют автомобили премиум-класса на российский рынок через Финляндию, выяснили журналисты финской телерадиовещательной корпорации Yle.

В рамках своего расследования журналисты установили устройства слежения на два новых автомобиля (темно-синий BMW X3 и белый Lexus RX350), которые ехали на автовозе в сторону финско-российской границы.

После пересечения границы автомобили направились в Санкт-Петербург, а оттуда — в Москву. Через несколько недель машины оказались в Томске. Там Lexus заметили в местном автосалоне, а BMW продолжил ездить по городу. Журналисты предположили, что второй автомобиль был продан.

При этом фотографии Lexus, выставленные томским автодилером при продаже, были сделаны в Канаде, выяснили журналисты. Они также нашли первого владельца автомобиля — им оказался человек «с именем, похожим на русское». Вскоре после покупки машины он продал ее канадской экспортной компании Deluxauto Incorporated.

«Привезти белый Лексус не составило труда. В перевозке участвовали как минимум четыре компании», — заявил представитель российского автодилера. В то же время в Deluxauto Incorporated заявили, что не сотрудничают с российскими компаниями.

В свою очередь Yle отмечает, что санкции не запрещают транзитные перевозки автомобилей через РФ, однако оставлять их в России запрещено. Финские таможенники сказали журналистам, что встречали случаи, когда у перевозчиков были разные документы — в одних говорилось, что машина направляется в Казахстан, а в самом автомобиле были другие, по которым машина следовала в Россию.

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